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7 часов назад

Лавров: президент Молдавии Санду готова к объединению с Румынией и "рвется" в НАТО

Газета.Ruиещё 3

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что Запад сейчас "приглядывает" Молдавию на роль "следующей Украины", в то время как молдавский президент Майя Санду "готова практически на все". "Сейчас на эту роль приглядывают Молдову", - сказал министр в ответ на соответствующий вопрос журналиста. По словам Лаврова, Запад "поставил" во главе Молдавии президента, которая "рвется в НАТО" и готова "практически на все", в том числе на объединение с Румынией. Ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что республика не планирует в ближайшее время вступать в НАТО. Он подчеркнул, что Молдавия в настоящее время не готова стать членом НАТО, поскольку "оснащение национальной армии оставляет желать лучшего". По словам министра обороны, республике требуется новое вооружение. Носатый добавил, что ситуация на Украине заставляют Молдавию пересмотреть текущее состояние в оборонной сфере.

Лавров: президент Молдавии Санду готова к объединению с Румынией и "рвется" в НАТО
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Анатолий Носатый,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,
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