Лавров заявил, что временной фактор в конфликте с Украиной не является главным

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24" заявил, что временной фактор не является главным в конфликте с Украиной несмотря на то, что все желают окончания этого конфликта. "Важен фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечиваем для нашего народа, для тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры и которых киевская хунта долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского", - пояснил Лавров. До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила на брифинге, что западные страны от гибридной войны с Российской Федерацией переходят к "войне как она есть". Захарова также напомнила про предложения Москвы по гарантиям безопасности, озвученным в конце 2021 года, и отметила, что тогда можно было говорить про некие точки.