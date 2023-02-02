Добровольцы из Турции прибыли в Запорожье для участия в спецоперации

Добровольцы из Турции прибыли в Запорожье и начали проходить боевую подготовку для участия в специальной военной операции.

Об этом информирует РИА Новости.

«Приехал из Турции вместе с друзьями. Мы против нацистов, мы знаем что здесь происходит и что происходит на Украине. Мы понимаем, что Россия воюет не против Украины, а против нацистов, которые ею управляют», — рассказал турецкий доброволец с позывным Кузон.

Другой доброволец (с позывным Лаз) сообщил, что сейчас он и его соотечественники тренируются и привыкают к новым армейским стандартам.

Ранее сообщалось, что в зону спецоперации из Волгограда отправился отряд добровольцев «Сталинград».