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1 час назад

Добровольцы из Турции прибыли в Запорожье для участия в спецоперации

RT на русскомиещё 6

Добровольцы из Турции прибыли в Запорожье и начали проходить боевую подготовку для участия в специальной военной операции.

Об этом информирует РИА Новости.

«Приехал из Турции вместе с друзьями. Мы против нацистов, мы знаем что здесь происходит и что происходит на Украине. Мы понимаем, что Россия воюет не против Украины, а против нацистов, которые ею управляют», — рассказал турецкий доброволец с позывным Кузон.

Другой доброволец (с позывным Лаз) сообщил, что сейчас он и его соотечественники тренируются и привыкают к новым армейским стандартам.

Ранее сообщалось, что в зону спецоперации из Волгограда отправился отряд добровольцев «Сталинград».

Также стало известно, что Министерство обороны России возьмёт на себя обеспечение добровольцев вооружением, техникой, вещевым имуществом, продовольствием, а также оказание медицинской помощи.

Конфликты,Минобороны России,
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