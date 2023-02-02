Нарышкин: Россия даже не думает вести войну «до последнего украинца»

Россия не хочет вести войну до последнего украинца, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин РИА Новости.

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В то же время, считает Нарышкин, США и союзники хотят воевать с Россией, не считаясь с жизнями населения Украины.

По словам главы СВР, большая часть населения Украины — это «нормальные люди, которые хотят жить мирной жизнью», однако они стали заложниками и жертвами «тоталитарного киевского режима» и агрессивной политики НАТО. Он назвал политику украинских властей и НАТО главной угрозой для стабильности и безопасности в Европе и за ее пределами.