Захарова сообщила, что США запугивают нейтральные страны за сотрудничество с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты идут на запугивание нейтрально относящихся к России стран для того, чтобы исключить любое сотрудничество, сообщает РИА Новости. "Движимые навязчивым стремлением причинить максимально возможный вред России, США все чаще опускаются до использования угроз вторичными санкциями для того, чтобы вынудить нейтральные государства свернуть сотрудничество с нашей страной и при этом называют это солидарностью", - заявила Захарова. Она отметила, что фактически это является международным шантажом, и не все партнеры России оказались способны противостоять давлению со стороны Соединенных Штатов. Ранее глава российского внешнеполитического министерства Сергей Лавров заявил об уверенности в том, что большинство стран мира не разделяет попыток утвердить доминирование Соединенных Штатов и союзников на мировой арене.