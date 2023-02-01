На Херсонщине рассказали о случаях перехода солдат ВСУ на сторону России

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о регулярных случаях перехода украинских военных на сторону России. По его словам, российские власти не торопятся с обнародованием этой информации, чтобы киевский режим не смог подвергнуть репрессиям близких этих солдат. Вместе с тем директор СВР Сергей Нарышкин, комментируя расширение Западом объёмов и видов наступательных вооружений, поставляемых на Украину, подчеркнул, что США и их союзники полны решимости воевать «до последнего украинца».

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Случаи перехода украинских военных на сторону России происходят на регулярной основе, хоть и не носят массового характера. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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«Такое случается регулярно, хотя и не носит массового характера. Мы, как правило, не торопимся обнародовать информацию о переходах украинских военных на нашу сторону — ведь у них есть близкие, которых киевский режим может подвергнуть репрессиям», — сказал Сальдо в интервью РИА Новости.

Глава региона подчеркнул, что в ВСУ жёстко налажена система принуждения, так как по-другому нельзя объяснить тот факт, что киевскому режиму удаётся «бросать на убой» тысячи насильно мобилизованных мужчин.

«Заградительные отряды из неонацистов и иностранных наёмников, тотальное стукачество в СБУ о всех неблагонадёжных, не говоря уже об оглушительной пропаганде, 24 на 7 кричащей, что чёрное — это белое. Жертвами этой системы становятся наши оболваненные братья», — подчеркнул он.

Ранее украинский политик Виктор Медведчук в интервью RT заявил, что Владимир Зеленский сдал Западу территорию страны под «полигон», а солдаты ВСУ сражаются за интересы иностранных государств.

«США полны решимости вести войну с Россией до последнего украинца»

Страны Запада расширяют объёмы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму. Такое мнение высказал директор СВР Сергей Нарышкин.

«Логика объясняется тем, что Соединённые Штаты и их союзники полны решимости вести войну с Россией до последнего украинца», — сказал он в интервью РИА Новости.

Он также указал, что у представителей НАТО сохранились мечты о стратегическом поражении России: «Но этому не бывать».

Ранее Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что США могут включить ракеты большей дальности в новый пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд. При этом Вашингтон уже направил киевскому режиму 60 боевых машин пехоты Bradley. Также американцы пообещали предоставить украинской стороне бронетранспортёры Stryker и танки Abrams.

Кроме того, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявлял о готовности Североатлантического альянса к прямой конфронтации с Россией.

ВСУ обстреляли монастырь под Угледаром

Украинские вооружённые формирования во вторник, 31 января, нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по монастырю в селе Никольское под Угледаром. Об этом сообщили в администрации Волновахского района Донецкой Народной Республики.

«Вчера обстреляли монастырь в Никольском. Обстрел вёлся из HIMARS. Погиб священник. Попадание в сёстринский корпус. У одной из монахинь, ей 83 года, тяжелейшее ранение, за её жизнь борются врачи», — цитирует ТАСС представителя райадминистрации.

Речь идёт о Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре, который периодически попадает под обстрелы со стороны ВСУ, в нём очень серьёзные разрушения.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что киевский режим продолжает перебрасывать новые бригады в Угледар. Накануне в Минобороны РФ отчитались о нанесении огневого поражения подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ и уничтожении склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ неподалёку от Угледара.

Артёмовск

Российские силы практически обошли Артёмовск с трёх сторон. Об этом сообщил военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселёв.

«Артёмовск практически «обняли» с трёх сторон, идёт интенсивное выбивание противника», — сказал он в эфире «Соловьёв LIVE».

Как отмечал врио главы ДНР Денис Пушилин, ВСУ выстроили в городе несколько эшелонированных линий обороны, как это было в Мариуполе.