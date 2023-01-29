Шольц: все правительство Германии против втягивания НАТО в конфликт на Украине

Целью всех членов правительства Германии является не допустить военных действий между Россией и НАТО, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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По его словам, в конфликте на Украине НАТО прямо не участвует и не будет этого делать.

«Канцлер Германии, принявший присягу и серьезно относящийся к этому, должен сделать все, чтобы конфликт Москвой и Киевом не превратился в войну между Россией и НАТО», — сказал Шольц в интервью газете Tagesspigel.

Он заверил, что не «не допустит такой эскалации», и в правительстве ФРГ эту позицию разделяют все до единого, в том числе глава немецкого МИД Анналена Бербок.

Ранее Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России, а не друг против друга», призывая к единству Запада в вопросе поставок оружия на Украину. Однако в МИД ФРГ и немецком правительстве поспешили скорректировать позицию, озвученную министром, и подчеркнули, что Берлин не участвует в вооруженном конфликте на Украине.