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5 часов назад

Экс-глава МИД Польши Сикорский: мания величия довела Украину до плачевного состояния

Газета.Ruиещё 2

Бывший глава МИД Польши, евродепутат Радослав Сикорский заявил в интервью Krytyka Polityczna, что коррупция и мания величия привели к плачевному состоянию Украины. "Их элиты просто-напросто теряли время, скрывая свою коррумпированность и манию величия за рассказом о том, что они играют в какую-то большую игру с США, Россией, Европой, Китаем", - сказал политик. Он отметил, что когда Украина покинула СССР, она была в лучшем состоянии, чем Польша, благодаря своим атомным блокам, авиапромышленности, это была страна без долгов и с самыми плодородными землями в мире. При этом еще до начала прошлого года ВВП Украины был в четыре раза меньше, чем ВВП Польши, сказал Сикорский. Депутат высказал мнение, что за действия своего правительства народу Украины приходится дорого расплачиваться. 23 января Сикорский заявлял в эфире радио ZET, что польская правящая партия "Право и справедливость" (PiS) размышляла по поводу раздела Украины в первые дни специальной военной операции. По его словам, сомнения были в первые 10 дней конфликта, так как никто не знал, как он сложиться, а Украина могла проиграть.

Экс-глава МИД Польши Сикорский: мания величия довела Украину до плачевного состояния
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Радослав Сикорский,Партия "Право и справедливость",
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