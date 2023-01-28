В ЛНР рассказали о повреждениях в Новоайдаре после обстрела ВСУ

Медицинское учреждение и еще шесть жилых домов были повреждены при ударе военных Украины из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. О таких последствиях обстрела в субботу, 28 января, сообщило представительство региона в СЦКК в своем Telegram.

Уточняется, что пострадало Новоайдарское территориальное медицинское объединение. О том, какие повреждения были нанесены зданию, неизвестно. При этом говорится, что под обстрел попали еще шесть одноэтажных домов, в которых проживают мирные граждане.

В ЛНР сообщили об обстреле Новоайдара со стороны ВСУ ранее в субботу, 28 января. Украинские военные обстреляли поселок четыре раза из РСЗО HIMARS. На данный момент информации о пострадавших гражданах нет.