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3 часа назад

В ЛНР рассказали о повреждениях в Новоайдаре после обстрела ВСУ

Lenta.ruиещё 3

В ЛНР рассказали о повреждениях в Новоайдаре после обстрела ВСУ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Медицинское учреждение и еще шесть жилых домов были повреждены при ударе военных Украины из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. О таких последствиях обстрела в субботу, 28 января, сообщило представительство региона в СЦКК в своем Telegram.

Уточняется, что пострадало Новоайдарское территориальное медицинское объединение. О том, какие повреждения были нанесены зданию, неизвестно. При этом говорится, что под обстрел попали еще шесть одноэтажных домов, в которых проживают мирные граждане.

В ЛНР сообщили об обстреле Новоайдара со стороны ВСУ ранее в субботу, 28 января. Украинские военные обстреляли поселок четыре раза из РСЗО HIMARS. На данный момент информации о пострадавших гражданах нет.

Ранее также стало известно о повреждении зернохранилища в Новоалександровке при обстреле ВСУ. После удара украинских военных пострадали еще два ангара и сельскохозяйственная техника аграрного предприятия. Новоалександровка была обстреляна с применением РСЗО HIMARS.

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