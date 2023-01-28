Байден назвал теракт в Иерусалиме "нападением на цивилизованный мир"

Президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху назвал теракт в Иерусалиме "нападением на цивилизованный мир" и предложил любую необходимую помощь.
Напомним, в пятницу вечером злоумышленник открыл огонь по находящимся в синагоге людям. В результате стрельбы погибли 7 человек.
В Белом доме произошедшее назвали чудовищным терактом, жертвами которого стали семеро ни в чем не повинных израильтян.
Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Политики договорились, что их команды по национальной безопасности будут находиться в постоянном контакте.