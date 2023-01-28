В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
6 часов назад

Байден назвал теракт в Иерусалиме "нападением на цивилизованный мир"

Российская Газетаиещё 1

Президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху назвал теракт в Иерусалиме "нападением на цивилизованный мир" и предложил любую необходимую помощь.

Байден назвал теракт в Иерусалиме "нападением на цивилизованный мир"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Напомним, в пятницу вечером злоумышленник открыл огонь по находящимся в синагоге людям. В результате стрельбы погибли 7 человек.

В Белом доме произошедшее назвали чудовищным терактом, жертвами которого стали семеро ни в чем не повинных израильтян.

Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Политики договорились, что их команды по национальной безопасности будут находиться в постоянном контакте.

Конфликты,Джозеф Байден,Биньямин Нетаньяху,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители