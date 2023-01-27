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11 часов назад

Глава партии АдГ Крупалла потребовал уволить главу МИД ФРГ после слов о "войне против РФ"

Газета.Ruиещё 11

Глава немецкой оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла заявил, что канцлер страны Олаф Шольц должен отправить в отставку главу МИД Анналену Бербок после ее заявления о "войне против России" европейских стран. Об этом говорится на сайте партии. "Я призываю федерального канцлера…быстро и недвусмысленно заявить российскому правительству, что Германия не находится в состоянии войны с Россией. Министра иностранных дел Бербок он (канцлер ФРГ. - "Газета.Ru") должен отправить в отставку", - сказал лидер партии. По его словам, Бербок своим поведением ставит под угрозу существование ФРГ. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что МИД России требует объяснений германской стороны после слов главы МИД Германии Анналены Бербок на парламентской ассамблее Совета Европы о том, что страны Европы воюют с Россией.

Глава партии АдГ Крупалла потребовал уволить главу МИД ФРГ после слов о "войне против РФ"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Олаф Шольц,Мария Захарова,МИД России,Совет Европы,Правительство РФ,
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