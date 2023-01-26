Почти 600 российских дипломатов были высланы из стран Запада с начала операции на Украине

Страны Запада, а также некоторые тихоокеанские союзники США объявили с 24 февраля 2022 года персонами нон грата в общей сложности 574 российских дипломата, следует из подсчетов ТАСС. Высылки происходили под разными предлогами - как в связи с ситуацией на Украине, так и по обвинениям в якобы ведении деятельности, неподобающей дипломату.

Фото: ТАСС ТАСС

Нынешняя серия высылок оказалась самой массовой. В 2018 году в связи с делом Скрипалей персонами нон грата были объявлены в пять раз меньше российских дипломатов (123). Наибольшая единовременная высылка российских дипломатов произошла в июне 2022 года в Болгарии - тогда персонами нон грата объявили сразу 70 человек.

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Болгария выслала больше российских дипломатов, чем какая-либо другая страна, - 83. Значительное число дипломатов было выслано из Польши (45), Германии (40), Словакии и Франции (по 35), Словении (33), Италии (30), США (28). Недружественные акции по отношению к российским дипломатам предприняли в общей сложности 29 стран Европы, а также США, Япония. Высланы были и 19 сотрудников постоянного представительства России при Евросоюзе.

Уровень представительства

С начала спецоперации России на Украине уровень дипломатического представительства - с посла до посланника - весной 2022 года понизили Латвия, Литва. 23 января 2023 года к ним добавилась Эстония. В этот же день Рига вновь сообщила о решении еще снизить уровень представительства. Как заявил посол РФ в Латвии Михаил Ванин, дипломатические связи между двумя странами будут сохраняться на уровне временных поверенных в делах.

Были закрыты российские консульства в Болгарии (Русе), Латвии (Лиепая и Даугавпилс), Литве (Клайпеда), Эстонии (Нарва и канцелярия в Тарту).

24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Массовые высылки

В 2018 году впервые в истории международных отношений дипломатов начали выдворять из-за ситуации в третьей стране - тогда поводом послужило обвинение РФ в причастности к отравлению на территории Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.