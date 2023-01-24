Лавров заявил, что Запад всегда оказывает давление на принимающую его сторону

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные дипломаты пытаются давить на принимающие его стороны, заставляя их вести себя так, как понравилось бы США. Его слова в ходе пресс-конференции с главой МИД Эсватини передает РИА Новости. "Я не удивлен тем, что куда бы ни поехал, наши западные коллеги пытаются как-то помешать и навязать принимающим странам некую линию поведения, которая бы понравилась американцам", - сказал Лавров. По словам главы МИД РФ, российская сторона ценит и уважает позицию всех своих партнеров, которые в подобных случаях исходят не из приказов "от бывших колониальных империй и от тех, кто хочет доминировать сейчас, а законными национальными интересами". В ходе своего визита в Эсватини Сергей Лавров также заявил, что Москва рассчитывает на то, что государства Африканского союза (АС) в диалоге с Западом примут в расчет реальное положение дел вокруг Украины. Дипломат также говорил о том, что Россия и Эсватини отправят запрос ООН для оперативного решения поставок удобрений.