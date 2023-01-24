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13 часов назад

Лавров заявил, что Запад всегда оказывает давление на принимающую его сторону

Газета.Ruиещё 3

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные дипломаты пытаются давить на принимающие его стороны, заставляя их вести себя так, как понравилось бы США. Его слова в ходе пресс-конференции с главой МИД Эсватини передает РИА Новости. "Я не удивлен тем, что куда бы ни поехал, наши западные коллеги пытаются как-то помешать и навязать принимающим странам некую линию поведения, которая бы понравилась американцам", - сказал Лавров. По словам главы МИД РФ, российская сторона ценит и уважает позицию всех своих партнеров, которые в подобных случаях исходят не из приказов "от бывших колониальных империй и от тех, кто хочет доминировать сейчас, а законными национальными интересами". В ходе своего визита в Эсватини Сергей Лавров также заявил, что Москва рассчитывает на то, что государства Африканского союза (АС) в диалоге с Западом примут в расчет реальное положение дел вокруг Украины. Дипломат также говорил о том, что Россия и Эсватини отправят запрос ООН для оперативного решения поставок удобрений.

Лавров заявил, что Запад всегда оказывает давление на принимающую его сторону
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Сергей Лавров,МИД России,ООН,
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