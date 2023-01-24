Сколько коров должен внести Сергей Лавров, чтобы стать принцем в Эсватини

Газетные заголовки "Все могут короли", "Если б я был султан" и т.п. чаще всего посвящены Эсватини. Это самое маленькое государство Африки, единственная оставшаяся на континенте абсолютная монархия, страна, где у мужа и у каждой его жены, сколько бы их ни было, должен быть собственный домик. Редкий турист забирается в такую африканскую глушь, тем более, когда рядом, в тридцати минутах лета, расположен могущественный и богатый сосед - ЮАР.

Фото: Российская Газета Российская Газета

В районе десяти вечера, когда самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова приземлился в аэропорту Эсватини, казалось, что главная воздушная гавань королевства уже прекратила работу до утра. Удивленные прибытием огромного, по местным меркам, лайнера немногочисленные сотрудники аэропорта после нескольких безуспешных попыток все же подогнали трап к борту. За этими маневрами, проводимыми при тусклом свете фонарей, из иллюминатора с недоумением наблюдал Лавров.

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В Эсватини есть единственный большой самолет - аэробус А340-300. Но он принадлежит королю и используется для его зарубежных поездок. От аэропорта до столицы - города Мбабане свыше 70 километров. Для небольшой (чуть больше Чечни) и бедной даже по меркам Африки страны выглядит удивительным, что дорожное покрытие находится в отличном состоянии. Разрешенная скорость на трассе - 120 километров в час и весь хайвей отлично освещен. Вечером машин практически не было - редко-редко проносился мимо полицейский фургончик. Только ближе к столице дорога стала оживленнее. В отличие от соседней ЮАР, где по пути от аэропорта в Преторию мы видели небольшое стадо кормящихся зебр, в Эсватини ничего подобного не было. Впрочем, злые языки могли бы объяснить наличие хорошей дороги от аэропорта до столицы просто: по этой трассе возвращаются из зарубежных поездок члены королевской семьи. Да и его величество Мсвати Третий не раз проводил апгрейд своего личного автопарка, приобретая мощные роскошные машины. Так что хорошие трассы для принцев и принцесс не блажь, а, можно сказать, жизненная необходимость, чтобы не угробить дорогостоящие лимузины.

В отношении личной жизни Мсвати Третьего в интернете существует множество подробнейших рассказов. От королевской традиции выбирать супругу на Празднике тростника, до дальнейших судеб суженых, некоторые из которых по разным причинам бежали из королевского дворца.

Впрочем, в программе Лаврова встреча с его Величеством не значилась. Во вторник глава МИД России, который, кстати, впервые прилетел в Эсватини, проведет переговоры с исполняющим обязанности министра обороны и безопасности принцем Сикало Дламини, главой внешнеполитического ведомства Тхули Дладлой и премьером принцем Клеопой Сифо Дламини. Будет подписано Межправительственное соглашение о безвизовых поездках для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Разумеется, речь на переговорах пойдет об участии представителей королевства во втором саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге. Среди других насущных вопросов - обучение эсватинских студентов в российских ВУЗах и эсватинских военных - на курсах повышения квалификации в России, военно-техническое сотрудничество.

В отличие от большинства стран Африки, Эсватини во внешней политике ориентируется не на Китай, а на Тайвань. Королевство стало единственным государством континента, которое имеет дипломатические отношения с Тайбеем. Будучи бывшей британской колонией, Эсватини (в прошлом известное как Свазиленд) также отправляет студентов учиться на Альбион. Британцам же скрепя сердце приходится мириться с тем, что в королевстве практически отсутствуют права у оппозиции. В дарованной подданным конституции Мсвати Третий оставил за собой право на назначение всех высокопоставленных чиновников, включая премьера. Как рассказал источник в МИД России, визит Лаврова в Эсватини ставит целью донести до королевства позицию Москвы, в том числе по украинскому конфликту. Но продвижение российской точки зрения, с кем Эсватини выгоднее дружить - с Пекином или Тайбеем, не является предметом переговоров Лаврова. Кстати любителям нумерологии тоже есть над чем задуматься: случайно или нет, дипломатические отношения между Россией и Эсватини были установлены 19.11.1999 года. А сочетание единицы и девятки, как пишут в соцсетях, идеально для совместного бизнеса и творческой работы.

Шесть интересных фактов об Эсватини

- Для того, чтобы просто поговорить с родителями невесты королевских кровей о браке, иностранцу нужно заплатить 50 коров. А окончательный калым за принцессу может достигать 300 коров.

- В Эсватини есть закон, по которому ведьмам запрещено летать на метле на высоте более 150 метров.

- В королевстве есть городок Булембу, полностью заселенный детьми, потерявшими родителей из-за СПИДа.

- Дом у пожилого человека должен быть обязательно круглым.

- Если вы хотите подать милостыню эсватинцу, то нужно бросить предназначенную ему купюру на землю. Местный житель сделает вид, что нашел деньги у себя под ногами.