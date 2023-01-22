Zeit: решение Шольца о поставках Украине танков Leopard привело к спорам в бундестаге

Позиция немецкого канцлера Олафа Шольца по поставкам танков Leopard 2 Украине вызвала разногласия в бундестаге, пишет газета Zeit. Глава оборонного комитета парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от главы Шольца заявлений о военной помощи Киеву. "Если кто-то не хочет поставлять Leopard 2, то нужно объяснить Украине причину", - сказала депутат, добавив, что ситуация "не проливает хороший свет" на Германию. Штрак-Циммерман напомнила, что ранее Берлин заявил о поставках Киеву БТР Marder, который должен работать в паре с основным боевым танком. "Мы всегда плетемся в хвосте. Мы всегда чего-то ждем. Федеральный канцлер ждет, пока не вырастет давление на него. И только тогда он начинает действовать", - охарактеризовала положение дел Штрак-Циммерман. Парламентарий выразила надежду, что новый министр обороны Германии Борис Писториус "снимет оковы" и примет решение о совместных поставках танков Украине. Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених в ответ заявил, что подобные призывы втягивают Германию в военное противостояние, а за требованием о поставках танков последуют требования поставить самолеты или ввести войска на Украину. "В то время как в Европе идет война, мы должны проводить нашу политику не в стиле ритуальных возмущений, не с учащенным дыханием, а со всей ясностью и здравомыслием", - объяснил сторонник Шольца. Однако Штрак-Циммерман не согласилась с Мютценихом. По ее словам, ввод немецких войск на территорию Украину был бы нарушением международного права, а о поставках самолетов речи не идет. "Если из-за ошибок управления танк останавливается - то он просто останавливается. Если произойдет ошибка управления самолетом украинскими пилотами, он разобьется. Это совершенно другая категория. У нас есть танки. Мы должны их поставить", - заключила депутат. Позже представитель правящей партии написал в Twitter, что взгляды Штрак-Циммерман символизируют основные ошибки немецкой внешней политики. "Ее заявления вчера приведут к проблемам завтра. Она больше не в состоянии адаптировать свое мировоззрение к реальности", - написал Мютцених. 19 января бундестаг не смог проголосовать по вопросу передаче Киеву танков Leopard 2. "После жарких дебатов бундестаг передал предложение в комитет по иностранным делам для дальнейшего обсуждения. Союз (правящая коалиция - "Газета.Ru") призвал к немедленному голосованию, но потерпел неудачу из-за голосования коалиционных фракций, АдГ и левой фракции", - сообщала пресс-служба парламента. К отправке Leopard 2 на Украину призывает не только Киев, но и некоторые европейские страны, у которых этот танк стоит на вооружении. В частности, Польша заявляла, что готова отправить украинским военным роту таких танков. Однако, чтобы это сделать, необходимо разрешение страны-производителя. Шольц неоднократно заявлял, что не хочет отправлять танки на Украину из-за опасений эскалации конфликта между Россией и НАТО. Как писали западные СМИ на этой неделе, немецкий канцлер дал понять американскому президенту Джо Байдену, что Берлин может поставить Leopard 2 Киеву только в том случае, если США передадут ВСУ свои танки Abrams. Власти Германии опровергали эти сообщения. Вашингтон же мотивирует нежелание поставлять Abrams сложностью этой техники. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Diario подтвердил, что решение о поставках Leopard 2 на Украину не принято из-за позиции Германии. "Лично я считаю, что в нынешнем состоянии войны нужно поставить танки Украине. Это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за уклончивости Германии", - сказал Боррель. В свою очередь спикер Государственной думы Вячеслав Володин 22 января заявил, что поставки наступательного вооружения Киеву приведут к глобальной катастрофе. "Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, — это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия", - написал Володин в Telegram. По его словам, и немецкие, и французские, и американские парламентарии должны осознавать свою ответственность перед человечеством, принимая подобные решения. Потому что наличие западного наступательного оружия у Украины приведет к боевым действия совершенного другого характера. "Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны", - резюмировал спикер Госдумы.