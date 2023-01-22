Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил, что посетит Украину в ближайшее время

Новый министр обороны Германии Борис Писториус в скором времени посетит Украину. Вероятнее всего, это произойдет в ближайший месяц.

«Это еще окончательно не определено. Однако несомненно то, что я быстро отправлюсь на Украину. Возможно, даже в течение следующих четырех недель», — заявил Писториус, слова которого передает немецкая газета Bild.

Ранее стало известно о назначении нового минобороны ФРГ. Им стал Борис Писториус, который принес присягу в Бундестаге в четверг. Он пришел на смену Кристине Ламбрехт, которая подала заявление об отставке из-за скандалов, связанных с ее новогодним обращением к гражданам Германии, где она заявила о том, что конфликт на Украине принес ей множество положительных эмоций.