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6 часов назад

Военных из Франции обязали покинуть Буркина-Фасо

Lenta.ruиещё 7

Военных из Франции обязали покинуть Буркина-Фасо
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Власти Буркина-Фасо обязали Вооруженные силы (ВС) Франции покинуть страну. Об этом со ссылкой на источники сообщает информационное агентство Буркина-Фасо.

Отмечается, что правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение, которое с 2018 года регулировало присутствие французской армии в стране. Теперь у ВС Франции будет один месяц на то, чтобы покинуть территорию западноафриканского государства.

В конце сентября 2022 года в Буркина-Фасо группа военных во главе с капитаном Ибраимом Траоре свергла руководителя правительства переходного периода подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу, который пришел к власти 24 января прошлого года. После этого в стране было приостановлено действие конституции и объявлено о роспуске парламента.

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