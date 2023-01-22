Военных из Франции обязали покинуть Буркина-Фасо

Власти Буркина-Фасо обязали Вооруженные силы (ВС) Франции покинуть страну. Об этом со ссылкой на источники сообщает информационное агентство Буркина-Фасо.

Отмечается, что правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение, которое с 2018 года регулировало присутствие французской армии в стране. Теперь у ВС Франции будет один месяц на то, чтобы покинуть территорию западноафриканского государства.