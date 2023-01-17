Что известно о новом министре обороны Германии Борисе Писториусе

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 января 2023 года стало известно, что пост министра обороны Германии займет министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус. Как заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, он будет приведен к присяге 19 января. Назначение Писториуса прерывает десятилетие женского руководства германского оборонного ведомства (с 2013 года на этом посту сменились три женщины).

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Происхождение и образование

Борис Писториус (Boris Pistorius) родился 14 марта 1960 года в Оснабрюке (земля Нижняя Саксония, Германия). В 1980-1981 годах проходил военную службу. В 1981-1987 годах изучал право в Оснабрюкском университете и Вестфальском университете им. Вильгельма в Мюнстере. В 1987-1990 годах проходил стажировку в Верховном земельном суде Ольденбурга (также в Нижней Саксонии).

Политическая карьера

В 1976 году Борис Писториус вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). В 1991-1995 годах был личным референтом министра внутренних дел Нижней Саксонии Герхарда Глоговски, а в 1995-1996 годах - заместителем руководителя его министерского офиса. В 1997-2006 годах работал в районном правительстве Везер-Эмс (в Нижней Саксонии).

В 1996-2013 годах входил в городской совет Оснабрюка, где ведал вопросами городского развития и стимулирования экономики. В 1999-2002 годах занимал пост второго бургомистра этого города, в 2006-2013 годах был обер-бургомистром.

С 2013 года является членом Бундесрата (палата представителей федеральных земель). Входил в состав группы российско-германской дружбы, сотрудничавшей с Советом Федерации РФ.

С 2013 года занимал пост министра внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. В этом качестве выступал за принятие жестких мер в целях препятствования радикализации мусульман. При нем в Нижней Саксонии был закрыт объединявший салафитов "Немецкоязычный исламский центр Хильдесхайма", заподозренный в пропаганде среди умеренных мусульман ненависти по отношению к "неверным". Он инициировал депортацию лиц, задержанных по подозрению в ведении террористической деятельности. В 2020 году поддержал законопроект о борьбе с преступлениями на почве ненависти и правого экстремизма, расширяющего возможности доступа правоохранителей к базам данных правых экстремистов в интернете. В 2021 году заявил в интервью изданию Spiegel, что Германии необходимо добиться удаления Telegram из магазинов приложений Apple и Google, если платформа продолжит игнорировать запросы об отслеживании источников экстремистского контента.

В декабре 2017 года Писториус вошел в правление СДПГ. В 2019 году боролся за место сопредседателя партии.

С 2017 года является членом ландтага (регионального парламента) Нижней Саксонии.