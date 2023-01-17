Новый глава Минобороны Германии пообещал выложиться на своем посту на 150%

Новый министр обороны Германии Борис Писториус, который 19 января займет место ушедшей в отставку Кристины Ламбрехт, заявил, что намерен с первого же дня работы выложиться на 150% и сделать бундесвер сильным.

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Он отметил, что с благодарностью воспринял это назначение и что в условиях происходящего на Украине конфликта это еще более ответственный вызов, нежели в мирное время.

«Я очень благодарен, что мне это доверено. И я уже с первого же дня работы возьмусь за эти задачи на 150%», — сказал Писториус, слова которого приводит РИА «Новости».