Новый глава Минобороны Германии пообещал выложиться на своем посту на 150%

Новый министр обороны Германии Борис Писториус, который 19 января займет место ушедшей в отставку Кристины Ламбрехт, заявил, что намерен с первого же дня работы выложиться на 150% и сделать бундесвер сильным.
Он отметил, что с благодарностью воспринял это назначение и что в условиях происходящего на Украине конфликта это еще более ответственный вызов, нежели в мирное время.
«Я очень благодарен, что мне это доверено. И я уже с первого же дня работы возьмусь за эти задачи на 150%», — сказал Писториус, слова которого приводит РИА «Новости».
Новый глава Минобороны ФРГ принесет присягу в бундестаге 19 января. Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил «Парламентской газете», что ротация в правительствах европейских стран «становится довольно регулярной» и отражает ошибочную кадровую политику этих стран.