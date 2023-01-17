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6 часов назад

Новый глава Минобороны Германии пообещал выложиться на своем посту на 150%

Парламентская газетаиещё 4

Новый министр обороны Германии Борис Писториус, который 19 января займет место ушедшей в отставку Кристины Ламбрехт, заявил, что намерен с первого же дня работы выложиться на 150% и сделать бундесвер сильным.

Новый глава Минобороны Германии пообещал выложиться на своем посту на 150%
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Он отметил, что с благодарностью воспринял это назначение и что в условиях происходящего на Украине конфликта это еще более ответственный вызов, нежели в мирное время.

«Я очень благодарен, что мне это доверено. И я уже с первого же дня работы возьмусь за эти задачи на 150%», — сказал Писториус, слова которого приводит РИА «Новости».

Новый глава Минобороны ФРГ принесет присягу в бундестаге 19 января. Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил «Парламентской газете», что ротация в правительствах европейских стран «становится довольно регулярной» и отражает ошибочную кадровую политику этих стран. 

Конфликты,Кристина Ламбрехт,Константин Косачев,Совет Федерации,Бундестаг,
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