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17 часов назад

Суд в Италии запросил у США дополнительные доказательства вины россиянина Усса

Lenta.ruиещё 2

Суд в Италии запросил у США дополнительные доказательства вины россиянина Усса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Суд в Италии запросил у США дополнительные доказательства вины задержанного российского предпринимателя, сына губернатора Красноярского края Артема Усса, и перенес рассмотрение запроса на его экстрадицию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена команды адвокатов защиты Александра Суржина.

Он уточнил, что причиной подобных решений являлось отсутствие материальных и процессуальных гарантий со стороны Соединенных Штатов. Кроме того, также повлияло то, что в случае экстрадиции Усс может быть приговорен к пожизненному заключению, поскольку максимальный срок, который ему грозит, составляет 75 лет.

По словам Суржина, решение суда также было вызвано отсутствием должного обоснования обвинения, в соответствии с нормами национального и международного права. «На настоящий момент обвинение со стороны американских властей не предоставило должных гарантий», — указал правозащитник.

Ранее сообщалось, что Усс захотел быть экстрадированным в Россию, где против него заведено дело по обвинениям в мошенничестве. Он уже обратился с просьбой в суд. Одновременно запрос об экстрадиции направили компетентные российский органы.

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