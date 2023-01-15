ВСУ опровергли слова Арестовича об обстреле в Днепре

В Днепре, по данным на утро воскресенья, найдены тела 20 погибших на месте обрушения жилого дома. Ранения получили 73 человека, сообщил губернатор Валентин Резниченко, пишет «Политика страны». Неизвестной остается судьба более 40 человек.
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил ранее, что ракета, попавшая в дом в Днепре, была сбита украинскими силами ПВО. Командование Воздушных сил ВСУ эту информацию опровергло. По его данным, удар был нанесен ракетой Х-22, запущенной из Курской области. В ВСУ не располагают средствами, способными сбивать такой тип ракет.