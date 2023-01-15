ВСУ опровергли слова Арестовича об обстреле в Днепре

В Днепре, по данным на утро воскресенья, найдены тела 20 погибших на месте обрушения жилого дома. Ранения получили 73 человека, сообщил губернатор Валентин Резниченко, пишет «Политика страны» . Неизвестной остается судьба более 40 человек.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил ранее, что ракета, попавшая в дом в Днепре, была сбита украинскими силами ПВО. Командование Воздушных сил ВСУ эту информацию опровергло. По его данным, удар был нанесен ракетой Х-22, запущенной из Курской области. В ВСУ не располагают средствами, способными сбивать такой тип ракет.