Захарова заявила, что Госдеп США принялся "серьезно работать" по ее персоне

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что Госдеп поручил своим проплаченным информационным ресурсам всерьез работать по ее персоне в медиапространстве.

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"Госдеп и вся его проплаченная инфопомойка взялись за меня не по-детски", - написала дипломат в своем Telegram-канале в пятницу. По ее словам, иноагентам и различным акторам были разосланы тезисы на отработку: "раньше, дескать, Захарова была хорошей, а сейчас стала плохой". "Разочарую. Я всегда была не очень", - прокомментировала она подобные указания.

Официальный представитель МИД РФ также обратила внимание, что сейчас на сайте Госдепа размещают ее фотографии, на которых пишут красными буквами слово "ложь". "Спасибо за популяризацию: "русские хакеры" не взламывали сайт и ресурсы Госдепа, а моя фотография там все равно появилась", - добавила она.