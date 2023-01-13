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6 часов назад

Захарова заявила, что "инфопомойка" Госдепа принялась всерьез работать по ее персоне

ТАССиещё 3

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что Госдеп поручил своим проплаченным информационным ресурсам всерьез работать по ее персоне в медиапространстве.

Захарова заявила, что Госдеп США принялся "серьезно работать" по ее персоне
Фото: ТАССТАСС

"Госдеп и вся его проплаченная инфопомойка взялись за меня не по-детски", - написала дипломат в своем Telegram-канале в пятницу. По ее словам, иноагентам и различным акторам были разосланы тезисы на отработку: "раньше, дескать, Захарова была хорошей, а сейчас стала плохой". "Разочарую. Я всегда была не очень", - прокомментировала она подобные указания.

Официальный представитель МИД РФ также обратила внимание, что сейчас на сайте Госдепа размещают ее фотографии, на которых пишут красными буквами слово "ложь". "Спасибо за популяризацию: "русские хакеры" не взламывали сайт и ресурсы Госдепа, а моя фотография там все равно появилась", - добавила она.

В этой связи Захарова предложила провести эксперимент с внешнеполитическим ведомством США. Она сделала заявление о том, что президент Украины Владимир Зеленский употребляет наркотические вещества, и решила посмотреть, станет ли это отрицать Госдеп.

Конфликты,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,Госдеп США,
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