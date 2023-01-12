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12 января

Захарова: отказ Швеции сотрудничать с РФ по делу о "Северных потоках" вызывает недоумение

Газета.Ruиещё 4

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что отказ Швеции сотрудничать с российскими правоохранителями по делу о терактах на газопроводах "Северный поток" и Северный поток - 2" вызывает недоумение. Об этом она сказала в ходе брифинга 12 января, передает ТАСС. "Отказ от ответа, а по сути, от взаимодействия по вопросам, которые были поставлены российскими компетентными органами, Стокгольм объясняет тем, что удовлетворение российского запроса якобы "представляло бы угрозу безопасности Швеции"", - сказала российский дипломат. Также Захарова уточнила, что Стокгольм уведомил Москву о том, что шведская прокуратура не заинтересована в реализации российского предложения о создании совместной следственной группы для расследования диверсий. Представитель МИД РФ добавила, что шведская сторона не объяснила, почему приняла такое решение. "Мы себя рассматриваем как сторону, которая понесла значительный ущерб, не говоря об убытках", — сказала Захарова. По ее словам, то, что произошло с газопроводами, для строительства которых Россия в том числе приложила значительные усилия, является колоссальным уроном и ущербом. В связи с этим Москва имеет право получить сведения о произошедшем, имеет право задавать вопросы и получать на них ответы, чтобы такого впредь не случилось, сказала Захарова. Ранее сообщалось, что Евросоюз и НАТО создали целевую группу по совместной защите критической инфраструктуры государств ЕС после терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". 26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока — 2". Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Захарова: отказ Швеции сотрудничать с РФ по делу о "Северных потоках" вызывает недоумение
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Северный поток 2,Мария Захарова,МИД России,НАТО,ФСБ,ЕС,
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