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3 часа назад

Захарова назвала недопустимыми попытки нарушения конституционного строя в Бразилии

Газета.Ruиещё 6

РФ исходит из недопустимости каких-либо попыток нарушить конституционный строй в Бразилии, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС. По словам российского дипломата, президенту Бразилии Луле да Силве удастся преодолеть последствия произошедших беспорядков. "Исходим из недопустимости попыток нарушения конституционного строя. Выражаем поддержку вступившему в должность 1 января президенту Бразилии Л. Луле", - подчеркнула Захарова. Как добавила представитель дипведомства РФ, Бразилия справится с ситуацией с протестами благодаря опыту нового главы государства. Москва, при этом, решительно осуждает "действия радикально настроенных представителей бразильской оппозиции", резюмировала Захарова. Ранее стало известно, что порядка 50 человек пострадали в результате протестов в Бразилии. 8 января сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, проигравшего на выборах, захватили здание конгресса в столице.

Захарова назвала недопустимыми попытки нарушения конституционного строя в Бразилии
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Мария Захарова,МИД России,
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