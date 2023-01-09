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8 часов назад

Генсек ОБСЕ Хельга Шмид не поддержала призыв Украины исключить Россию из организации

Газета.Ruиещё 18

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид заявила, что Россию нельзя исключать из организации, о чем ранее просила Украина. Об этом она сказала в интервью немецкой газете Welt. Шмид высказала мнение, что сегодняшнее положение дел говорит о том, что России следует продолжать оставаться членом ОБСЕ. Дипломат отметила, что сидеть за одним столом не подразумевает обмен "дипломатическими любезностями". "Однажды нам снова понадобятся переговорные каналы. И ОБСЕ - единственная организация по безопасности, в которой все, кто имеет значение для европейской архитектуры безопасности, сидят за одним столом", - сказала генсек ОБСЕ. Ранее министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий, а польское председательство свело результаты работы организации к нулю. В конце ноября прошлого года заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RT заявил, что ОБСЕ разрушается и ряд стран пользуются ею.

Генсек ОБСЕ Хельга Шмид не поддержала призыв Украины исключить Россию из организации
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Хельга Шмид,Сергей Рябков,Сергей Лавров,МИД России,ОБСЕ,
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