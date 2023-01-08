Минобороны обвинило спецслужбы Украины в подготовке провокации для дискредитации ВС РФ

Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине обвинил специальные службы страны в подготовке масштабной провокации, направленной на обвинение российских вооруженных сил в военных преступлениях, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. По заявлению Минобороны, в канун православного Рождества ГБР и СБ Украины организовали работы "по вскрытию могил на кладбищах в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное в Харьковской области". Как утверждают в российском военном ведомстве, в могилах были захоронены местные жители, умершие от естественных причин во время нахождения в населенных пунктах российских военных. "После эксгумации, тела украинских граждан были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные "ямы" на окраинах указанных поселений для создания фальшивой "доказательной базы" якобы "пыток" и "расстрелов" мирного населения российскими военнослужащими", - заявили в российском министерстве. Там также обвинили спецслужбы Украины в проведении фото- и видеофиксации тел умерших и в присутствии "понятых" и имитации работы судмедэкспертов и совершения других процессуальных действий. Минобороны заверяет, что таким образом Киев "на фоне отсутствия каких-либо успехов на поле боя стремится удержать внимание к себе западной аудитории" и убедить в необходимости дальнейшей поддержки. Ранее МО РФ заявляло о проведении "операции возмездия" в ответ на обстрел украинских Вооруженных сил 1 января по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке в ДНР.