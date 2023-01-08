Папа Римский надеется на продление объявленного Путиным перемирия на Украине

«Он попросил поздравить всех россиян с Рождеством Христовым и сказал, что надеется и молится о том, что перемирие, объявленное Россией, будет продлено. Папа поздравил всех россиян с Рождеством и выразил надежду на то, что перемирие продлится и после 24.00», — передает слова Севастьянова РИА Новости.