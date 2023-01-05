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4 часа назад

Глава Чечни Кадыров сообщил о решении вернуть спасенную в "Азовстали" собаку хозяйке

Газета.Ruиещё 5

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что питбуля, спасенного летом с завода "Азовсталь", вернули хозяйке. Передачей пса занимался депутат Государственной Думы Шамсаил Саралиев. Хозяйка животного - Ирина Сирик, она сдалась в плен в Мариуполе и была передана на Украину в рамках обмена пленными. Собаку сначала увезли в Чечню, где предоставили временное пристанище, но из-за сильной тоски животного по хозяйке было принято решение вернуть пса. Кадыров написал, что, хотя его позиция по вопросу обмена пленными неизменна, животные не должны страдать из-за политических распрей. Ранее Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что в декабре 2022 года были возвращены около 200 попавших в плен российских военнослужащих. "При активном содействии Минобороны РФ, Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, который курирует работу депутатского корпуса в этом направлении, за декабрь прошлого года нам удалось освободить около 200 российских военнослужащих", — указал глава Чечни. По его словам, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обеспечил их одеждой, едой и всем необходимым.

Глава Чечни Кадыров сообщил о решении вернуть спасенную в "Азовстали" собаку хозяйке
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Вячеслав Гладков,Шамсаил Саралиев,Вячеслав Володин,Рамзан Кадыров,Минобороны России,Госдума,
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