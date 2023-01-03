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13 часов назад

В ООН заявили об отсутствии у организации новостей о предложенном Киевом «саммите мира»

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Заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил об отсутствии у организации новостей о предложенном Киевом «саммите мира»

ООН прокомментировала предложение Украины провести «мирный саммит»
Фото: RT на русскомRT на русском

«Мне нечего сообщить на этот счёт. Если будет какое-то развитие этой темы, вы узнаете первыми», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что, несмотря на то что Киев пригласил Генсека ООН Антониу Гутерреша выступить в качестве посредника саммита, ни сам Генсек, ни организация не имеют отношения к проведению мероприятия.

26 декабря глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев желает к концу февраля провести мирный саммит в ООН.

В МИД России заявили, что идея Украины о «саммите мира» является ещё одной пиар-акцией США, которые пытаются представить Киев в образе «миротворца».

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