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17 часов назад

Новый глава МИД Израиля Коэн заявил, что обсудил с Лавровым отношения двух стран

Газета.Ruиещё 5

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил, что 3 января провел телефонный разговор со своими российским коллегой Сергеем Лавровым, который поздравил его с новой должностью. Об этом он написал на своей странице в Twitter. "Сейчас я закончил разговор с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который позвонил мне, чтобы поздравить меня со вступлением в должность", — написал Коэн. По словам главы израильского МИД, в ходе телефонного разговора они обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов, а также отношения России и Израиля. Накануне сообщалось, что Эли Коэн в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил укрепление стратегического сотрудничества двух государств. 29 декабря новый премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который был приведен к присяге в тот же день, провел первое заседание нового кабмина страны.

Новый глава МИД Израиля Коэн заявил, что обсудил с Лавровым отношения двух стран
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Биньямин Нетаньяху,Сергей Лавров,
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