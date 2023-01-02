Представитель Эрдогана: Турция ожидает партнерства от США в борьбе с терроризмом в Сирии

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара ждет от Соединенных Штатов приверженности духу партнерства в вопросе противодействия на севере Сирии террористическим организациям, передает ТАСС. По его словам, никто не должен ожидать от Турции безмолвия при наличии террористической угрозы в стране и непосредственно за ее пределами. "Мы ожидаем, что США будут следовать духу партнерства и всерьез воспринимать проблемы безопасности Турции", - сказал представитель Эрдогана. Он добавил, что Анкара не приемлет навязывания односторонней политики, откуда бы она ни исходила, и надеется на развитие отношений с США, исходя из взаимных интересов. Калын также отметил, что в Анкаре ожидают от Штатов и России выполнения своих обязательств в рамках соглашений 2019 года по Сирии. Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкая армия продолжит проводить антитеррористические операции в стране и за ее пределами и не допустит формирования у своих южных рубежей зоны, подконтрольной террористам.