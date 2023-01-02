Пушков обвинил западные страны в наплыве беженцев в Европу

ТАСС, 2 января. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в воскресенье заявил, что наплывы мигрантов в Европе происходят из-за спровоцированных Западом конфликтов.

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"Все новые волны беженцев обрушиваются на Европу с каждой новой войной, затеянной или спровоцированной Западом: Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан, Украина..." - написал политик в своем Telegram-канале.

По мнению Пушкова, Франция уже "сдалась под этим напором", а Великобритании справиться с проблемой не поможет даже выход из ЕС и отказ от квот на мигрантов.