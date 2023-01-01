Глава Красного Креста заявила о планах посетить Россию

Глава Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич Эггер собирается посетить Россию. О своих планах приехать в Москву президент МККК сообщила в интервью Neue Zürcher Zeitung.
«Я поеду в Москву», — отметила представитель гуманитарной организации, добавив, что сроки ее пребывания в столице пока не определены. Собеседница издания добавила, что считает важным поддерживать диалог с Россией на всех уровнях.
В прошлом месяце Сполярич Эггер приехала с четырехдневным визитом на Украину. Отмечалось, что она собиралась встретиться с жителями Николаевской области Украины и Херсонской области России.