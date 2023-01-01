В Южной Корее пригрозили Ким Чен Ыну «падением режима»

Обращаясь к Пхеньяну, в Минобороны пригрозили, что «если Северная Корея предпримет попытку применения ядерного оружия, это приведет к падению режима Ким Чен Ына». Кроме того, КНДР обвинили в готовности начать войну, а также призвали прекратить ядерные разработки и вернуться к денуклеаризации, подчеркнув, что отказ от ядерного оружия — единственный способ улучшить условия жизни жителей Северной Кореи.