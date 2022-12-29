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29 декабря

Зеленский подписал усиливающий контроль государства над СМИ закон

Газета.Ruиещё 2

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О медиа", согласно которому усиливается контроль государства над СМИ и запрещается позитивно оценивать действия России. Об этом сообщается на сайте Верховной рады. Как указывается в документе, Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию (НСТР) получит возможность штрафовать и закрывать СМИ. Новые полномочия ведомства позволят ему принимать решение о приостановке работы тех или иных медиа без соответствующего решения суда. Также закон запрещает все телеканалы и иные медиаресурсы России. Кроме того, запрещается распространение информации о действиях РФ, которая, с точки зрения властей Украины, является недостоверной, как и "исключительно позитивное" освещение деятельности органов власти Российской Федерации с целью их "популяризации". Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла во втором и окончательном чтении законопроект о медиа. С критикой документа выступали правозащитники и журналисты. До этого журнал Newsweek писал, что у Запада есть претензии к Зеленскому, в том числе из-за закрытия на Украине всех оппозиционных СМИ и запрета оппозиционных политических партий.

Зеленский подписал усиливающий контроль государства над СМИ закон
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Законопроекты,Телевидение,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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