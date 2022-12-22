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15 часов назад

Байден подчеркнул схожесть видения с Зеленским ситуации по Украине

Ura.Ru

Вашингтон и Киев имеют схожие взгляды на ситуацию на Украине. Обе страны хотят, чтобы конфликт подошел к концу. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Байден подчеркнул схожесть видения с Зеленским ситуации по Украине
Фото: Официальный сайт президента УкраиныОфициальный сайт президента Украины

«Я думаю, что мы разделяем одно и то же видение. Мы оба хотим, чтобы этот конфликт закончилась», — уточнил американский глава в ходе конференции с участием президента Украины Владимира Зеленского. Его слова приводит ТАСС.

Байден также отметил, что ситуация на Украине может завершиться при условии, что Вашингтон будет помогать Владимиру Зеленскому в борьбе с РФ. Тогда, считает глава США, Зеленский сможет добиться успехов в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Но американский лидер уточняет, что это произойдет только в случае успехов украинской стороны на поле боя.

США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву с самого начала спецоперации на территории Украины. Зеленский в настоящий посетил США, где встретился с Байденом. В ходе конференции украинский глава подчеркнул, что компромиссов в переговорах с Россией не будет. В то же время американский президент отметил, что Зеленский готов к миру, пишет Life. Также в ходе разговора Зеленский намекнул США на необходимость дать Украине танки и самолеты, передает телеканал 360.

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Конфликты,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,Телеканал "360° Подмосковье",
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