СБУ устроила «охоту» на российских военкоров

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) устроили «охоту» на военных корреспондентов из России. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Фото: Служба безопасности Украины Служба безопасности Украины

Авторы канала опубликовали видео, которое им прислали российские военные. На кадрах запечатлен обыск у захваченной группы диверсантов СБУ, у которых в том числе была обнаружена «ориентировка» со списком известных военкоров.

Отмечается, что диверсантов помогли изобличить местные жители, боевики были задержаны в доме. Где именно это произошло, не уточняется.