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12 часов назад

Зеленский рассказал о координации позиций с Байденом

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что скоординировал позиции с президентом США Джо Байденом в преддверии онлайн-саммита «Большой семерки» (G7), в котором Киев примет участие. О телефонном разговоре с американским лидером он рассказал в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале.

Зеленский рассказал о координации позиций с Байденом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, беседа с Байденом получилась предметной и полезной. «У нас есть сильные договоренности. Уже сегодня состоится саммит G7, Украина будет принимать участие, и сейчас мы скоординировали наши позиции с Америкой», — сказал Зеленский.

Он также отметил, во время разговора политики обсудили взаимодействие в сфере обороны и вопросы энергетики, добавив, что Байден положительно оценил предложенную Украиной «формулу мира».

Конфликты,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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