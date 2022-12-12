Зеленский рассказал о координации позиций с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что скоординировал позиции с президентом США Джо Байденом в преддверии онлайн-саммита «Большой семерки» (G7), в котором Киев примет участие. О телефонном разговоре с американским лидером он рассказал в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале.

По его словам, беседа с Байденом получилась предметной и полезной. «У нас есть сильные договоренности. Уже сегодня состоится саммит G7, Украина будет принимать участие, и сейчас мы скоординировали наши позиции с Америкой», — сказал Зеленский.