Байден указом запретил Буту возвращаться в США

Виктора Бута и установил запрет на его дальнейшее возвращение в Америку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный указ.

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"Виктор Бут не должен возвращаться в США после своего добровольного или вынужденного перемещения из страны", – говорится в тексте документа, который был подписан 2 декабря.

Согласно указу, Бут также лишается права получения финансовой прибыли прямо или косвенно на территории США с книг, фильмов или других произведений и продуктов СМИ об обстоятельствах его первоначального обвинения или смягчения наказания.

Россиянин был обменян на гражданку США Бриттни Грайнер 8 декабря в Абу-Даби. Бут отбывал тюремное наказание в США за торговлю оружием. К моменту освобождения россиянин отбыл почти половину 25-летнего срока.