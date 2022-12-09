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6 часов назад

США ввели санкции против российского Центризбиркома

BFM.RUиещё 3

США ввели санкции против российского Центризбиркома, передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение американского Минфина.

США ввели санкции против российского Центризбиркома
Фото: BFM.RUBFM.RU

Как говорится в сообщении, санкции введены в связи с проведением в сентябре референдума о вхождении новых территорий в состав России. В списки включены председатель ЦИК Элла Памфилова, ее заместитель Николай Булаев, секретарь ЦИК Наталия Бударина и другие, всего 15 фамилий.

Кроме того, говорится в сообщении, санкции введены против людей, которых США связывают с организацией, как они утверждают, «фильтрационных» лагерей для украинцев, в частности против сотрудников администрации президента Олега Нестерова и Евгения Кима, а также представителей Донецкой народной республики.

Конфликты,Евгений Ким,Олег Нестеров,Николай Булаев,Элла Памфилова,ЦИК России,
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