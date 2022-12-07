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12 часов назад

Офицер ЦРУ предупредил о возможной эскалации на Украине

Lenta.ru

Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди прокомментировал ситуацию, сложившуюся на Украине. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Офицер ЦРУ предупредил о возможной эскалации на Украине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналист Эндрю Наполитано попросил Джиральди оценить размещение в Польше «сорока тысяч американцев, которые полностью вооружены и готовы к атаке». В ответ офицер предупредил о возможной эскалации на Украине из-за присутствия войск США на польской территории.

«Нельзя исключать вероятность инцидентов, которые могут обернуться недоразумением между сторонами. Это исход, которого следует избегать, потому что он неизбежно приведет к эскалации конфликта», — допустил он.

По мнению Джиральди, солдаты НАТО вряд ли пересекут польско-украинскую границу, однако этот сценарий является опасным. Его невозможно осуществить незаметно для российской разведки, уверен он. По словам офицера, Москве становится известно о действиях натовского контингента «в самую первую минуту их подготовки».

Ранее Джиральди раскрыл планы президента Украины Владимира Зеленского. По мнению офицера, украинский лидер намерен вовлечь НАТО в прямой конфликт с Россией.

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