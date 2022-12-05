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23 часа назад

В ЛНР заявили, что ВСУ дважды за сутки обстреляли республику из американской РСЗО HIMARS

Газета.Ruиещё 2

Украинские военные за прошедшие сутки дважды совершили обстрел Луганскую народную республику с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 155-мм артиллерийских орудий натовского образца. Об этом в своем Telegram-канале сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

ЛНР: ВСУ дважды за сутки обстреляли республику из американской РСЗО HIMARS
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Алчевск и Кременная с применением американской РСЗО M142 HIMARS (4 ракеты) и артиллерийского орудия 155 мм (2 снаряда)", - сказано в сообщении.

В представительстве уточнили, что в результате обстрела в Алчевске был поврежден Индустриальный техникум Донбасского государственного технического института и общежитие техникума. Накануне официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что российские системы противовоздушной обороны перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" в ЛНР.

Ранее Вооруженные силы Украины выпустили восемь ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS по населенным пунктам Хорошее и Старобельск в ЛНР. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.

По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Конфликты,Санкции,СВО,Игорь Конашенков,Владимир Путин,Минобороны России,
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