Офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко рассказал ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили три ударные группировки, в направлении города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР).. "Отмечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Кременная", - сказал офицер НМ. Он уточнил, что в районе Кременной выявлены сразу три ударные группировки, в составе которых присутствуют польские и немецкие солдаты. Ранее российское военное ведомство сообщило об уничтожении за сутки около 190 украинских военных на различных направлениях. Также российский разведчик спецназа в Луганской народной республике рассказал, что спецназ уничтожил в селе Берестовое в ЛНР украинские ангары с техникой.