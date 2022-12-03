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3 часа назад

Офицер ЛНР Марочко: ВСУ перебросили три ударные группировки с иностранцами под Кременную

Газета.Ruиещё 1

Офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко рассказал ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили три ударные группировки, в направлении города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР).. "Отмечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Кременная", - сказал офицер НМ. Он уточнил, что в районе Кременной выявлены сразу три ударные группировки, в составе которых присутствуют польские и немецкие солдаты. Ранее российское военное ведомство сообщило об уничтожении за сутки около 190 украинских военных на различных направлениях. Также российский разведчик спецназа в Луганской народной республике рассказал, что спецназ уничтожил в селе Берестовое в ЛНР украинские ангары с техникой.

Офицер ЛНР Марочко: ВСУ перебросили три ударные группировки с иностранцами под Кременную
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Андрей Марочко,Минобороны России,
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