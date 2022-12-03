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6 часов назад

В «Альфа-групп» не смогли подтвердить или опровергнуть задержание Фридмана в Лондоне

ТК «Звезда»иещё 7

В «Альфа-групп» не смогли подтвердить или опровергнуть задержание Фридмана в Лондоне
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Первый вице-президент консорциума «Альфа-групп» Кирилл Бабаев не подтвердил и не опроверг «Звезде» задержание российского миллиардера Михаила Фридмана в Великобритании.

«Впервые об этом слышу», - сказал он.

Представитель «Альфа-банка» сообщил телеканалу РБК, что Михаил Фридман не имеет отношения к этому делу.

«Нам неизвестно, о ком идет речь в данной новости, господин Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к данной истории он не имеет», - сказал представитель банка.

Ранее британское интернет-издание The Independent, ссылаясь на заявление британского Национального агентства по борьбе с преступностью, сообщило, что в Лондоне сотрудники правоохранительных органов задержали 58-летнего российского бизнесмена. Он обвиняется в отмывании денежных средств и сговоре с целью обмана министерства внутренних дел Британии и лжесвидетельства.

По данным издания, вместе с этим таинственным бизнесменом были задержаны еще два человека: сотрудник особняка, где проживал предприниматель, и некий 39-летний мужчина. Якобы они все причастны к отмыванию денег. В ходе обыска были изъяты несколько электронных устройств и «значительные суммы наличными». Все трое задержанных были допрошены и после этого отпущены под залог.

Конфликты,Кирилл Бабаев,Михаил Фридман,Альфа-банк,
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