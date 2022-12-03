В «Альфа-групп» не смогли подтвердить или опровергнуть задержание Фридмана в Лондоне

Первый вице-президент консорциума «Альфа-групп» Кирилл Бабаев не подтвердил и не опроверг «Звезде» задержание российского миллиардера Михаила Фридмана в Великобритании.

«Впервые об этом слышу», - сказал он.

Представитель «Альфа-банка» сообщил телеканалу РБК, что Михаил Фридман не имеет отношения к этому делу.

«Нам неизвестно, о ком идет речь в данной новости, господин Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к данной истории он не имеет», - сказал представитель банка.

Ранее британское интернет-издание The Independent, ссылаясь на заявление британского Национального агентства по борьбе с преступностью, сообщило, что в Лондоне сотрудники правоохранительных органов задержали 58-летнего российского бизнесмена. Он обвиняется в отмывании денежных средств и сговоре с целью обмана министерства внутренних дел Британии и лжесвидетельства.