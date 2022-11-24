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9 часов назад

СМИ: представитель Сейма Польши раскритиковал назначение Мельника замглавы МИД Украины

ТАСС

Вице-спикер польского Сейма Петр Згожельский подверг критике назначение бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника заместителем министра иностранных дел Украины. Об этом он заявил в среду в эфире телеканала TVP1, его слова приводит издание Do Rzeczy.

"Назначение господина Мельника на пост заместителя министра иностранных дел Украины - это удар по сердцу волынских семей, а также пощечина для всех поляков, - заявил Згожельский. - Этот человек рассматривал преступления бандеровцев против поляков как предполагаемые преступления самих поляков".

Политик подчеркнул свое желание основывать польско-украинские отношения "на правде, а не на идеологии".

18 ноября кабинет министров Украины назначил бывшего посла в Германии Андрея Мельника, известного скандальными высказываниями и оскорблениями в адрес немецких политиков, заместителем министра иностранных дел. После увольнения с предыдущего поста Мельник заявил, что его оскорбительные высказывания в адрес главы правительства Германии были ошибкой, являлись неуместными и представляли собой "эмоциональную реакцию". Однако в одном из последних интервью политик заявил, что его резкий стиль ведения дипломатии был оправдан.

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