СМИ: представитель Сейма Польши раскритиковал назначение Мельника замглавы МИД Украины

Вице-спикер польского Сейма Петр Згожельский подверг критике назначение бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника заместителем министра иностранных дел Украины. Об этом он заявил в среду в эфире телеканала TVP1, его слова приводит издание Do Rzeczy.

"Назначение господина Мельника на пост заместителя министра иностранных дел Украины - это удар по сердцу волынских семей, а также пощечина для всех поляков, - заявил Згожельский. - Этот человек рассматривал преступления бандеровцев против поляков как предполагаемые преступления самих поляков".

Политик подчеркнул свое желание основывать польско-украинские отношения "на правде, а не на идеологии".