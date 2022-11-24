Небензя: Россия поражает инфраструктуру Украины в ответ на ее накачку оружием с Запада

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия наносит удары по объектам инфраструктуры Украины в ответ на накачку страны оружием с Запада. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН, передает РИА Новости. "Хотим подчеркнуть, что мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией", – сказал Небензя. Постпред РФ при организации назвал одной из целью специальной операции на Украине подрыв боеспособности украинской армии, которая, по его словам, угрожает безопасности и территориальной целостности России. Он также подчеркнул, что эта цель будет реализовываться военными методами до тех пор, пока Киев не займет позицию, позволяющую обсудить и "попытаться урегулировать" причины начала Россией спецоперации. Российская сторона пока не слышит от президента Украины Владимира Зеленского и его союзников "готовности к миру", а "лишь язык безрассудных ультиматумов", добавил дипломат. Срочное заседание Совета Безопасности ООН по Украине проходит по просьбе Киева в связи с ударами по объектам инфраструктуры страны.