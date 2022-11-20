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6 часов назад

G7 осудила ракетный пуск КНДР

ТАСС

Главы МИД стран "семерки" "самым решительным образом осуждают" запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) 18 ноября. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении G7.

"Данный пуск является еще одним явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН", - отмечается в заявлении.

Страны "семерки" утверждают, что ракетные испытания Пхеньяна "представляют серьезную угрозу региональному и международному миру", а также создают "непредсказуемые риски для международной гражданской авиации и морского судоходства".

Главы МИД "семерки" призвали КНДР отказаться от ракетных испытаний и "возобновить диалог, нацеленный на денуклеаризацию", а также принять предложения начать диалог со стороны США, Японии и Южной Кореи

"Действия КНДР требуют единой и решительной реакции со стороны международного сообщества, в том числе необходимости принятия дальнейших важных мер со стороны СБ ООН", - отмечается в сообщении.

По данным агентства ЦТАК, межконтинентальная баллистическая ракета нового типа "Хвасон-17" летела 4 135 секунд, дальность полета составила 998 км, а максимальная высота - 6 040,9 км.

Конфликты,Совбез ООН,
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