Стало известно о 15 ударах ВСУ по объектам Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, к настоящему времени зафиксировано уже более 10 ударов по объектам станции, сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. Его слова приводит ТАСС.

«Обстреливали не только вчера, но и сегодня, обстреливают вот прямо сейчас. На данный момент уже порядка 15 прилетов по объектам атомной станции», — уточнил представитель компании.

Карчаа подчеркнул, что любые артиллерийские поражения поставят под угрозу ядерную безопасность.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлен обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ.