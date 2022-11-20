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20 ноября

Anadolu: ВС Турции проводят военную операцию против курдских сил на севере Сирии и Ирака

Газета.Ruиещё 10

Вооруженные силы Турции проводят военно-воздушную операцию против кудских сил на севере Сирии и Ирака, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на военное командование. "Турция проводит воздушную операцию против террористических целей РПК/YPG на севере Сирии и на севере Ирака", - указано в сообщении. 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в одном из центральных районов Стамбула произошел взрыв. Минюст Турции заявил, что это был террористический акт. В результате взрыва погибли шесть человек, пострадали - более 80. Спустя двое суток министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил о задержании 50 человек, подозреваемых в причастности к совершению теракта в Стамбуле. Турецкие власти обвинили Рабочую партию Курдистана (РПК) в совершении теракта, однако в самой партии не взяли на себя вину. Ранее курды из "Сирийских демократических сил" (SDF) в городе Кобани (Айн-эль-Араб) на северо-востоке Сирии заявили об обстреле со стороны Турции.

Anadolu: ВС Турции проводят военную операцию против курдских сил на севере Сирии и Ирака
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Соцсети,Война в Сирии ,Бекир Боздаг,Рабочая партия Курдистана,
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