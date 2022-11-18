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47 минут назад

"Украинские железные дороги" сообщили о запуске поездов из Киева в Херсон

Газета.Ruиещё 3

"Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") возобновляют железнодорожное сообщение с Херсоном. Об этом написал советник назначенного Киевом главы херсонской областной администрации Сергей Хлань на своей странице в соцсети, передает РИА Новости. "Укрзализныця" запускает поезд из Киева в Херсон. Первый рейс уже сегодня в 22:14 из столицы, а завтра ориентировочно в 9:00 в Херсоне", - сообщил Хлань. Поезд из Киева будет отправляться по четным числам и покидать Херсон по нечетным, отметил он. По словам чиновника, на первом рейсе поезда будет около 200 пассажиров. Ранее ТАСС сообщал, что Вооруженные силы Украины в Херсоне подготавливаются к мобилизационным мероприятиям в отношении всех граждан призывного возраста. Ранее представители украинских властей в соцсетях сообщили о начале работы в Херсоне военной администрации, Национальной Полиции и Службы безопасности Украины (СБУ), а также объявили в городе комендантский час.

"Украинские железные дороги" сообщили о запуске поездов из Киева в Херсон
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Новости регионов,Укрзализныця,СБУ,
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